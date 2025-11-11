Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Граждане РФ остаются без связи из-за блокировки SIM-карт

Александр

Фото freepik

Российские операторы связи начали блокировать SIM-карты граждан, возвращающихся из-за рубежа. Как сообщает издание «База», некоторые абоненты столкнулись с отключением связи за рубежом, ещё до пересечения границы РФ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Один из случаев произошёл с россиянином, который вернулся в РФ из Беларуси и обнаружил, что его SIM-карта перестала работать. Он получил SMS со ссылкой для восстановления доступа, однако система при попытке активации выдала внутреннюю ошибку, оставив абонента без связи. Ещё более проблемная ситуация сложилась у женщины, чья мать находится на отдыхе в Италии. Блокировка её номеров произошла за несколько часов до официального анонса ограничений, причём одновременно перестали работать два российских оператора. Теперь женщине для связи с родными приходится искать точки Wi-Fi.

В Минцифры ранее поясняли, что ограничительные меры вводятся в целях безопасности — SIM-карта блокируется, если не активна более 72 часов. Суть функции восстановления заключается в своеобразной «капче» — для разблокировки человек должен перейти по ссылке из SMS или позвонить сотовому оператору. Как утверждают в ведомстве, беспилотный летательный аппарат, пересекающий границу РФ и управляемый SIM-картой, такую проверку пройти не сможет. На практике система разблокировки доступа работает с перебоями, оставляя законопослушных пользователей без связи в критических ситуациях.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыты подробности о новом сборе, из-за которого в России вся подорожает электроника
В России введут новый сбор на электронику
В сеть утекли новые ограничения для российских SIM-карт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4235
kardigan
Ну продумайте уже хотя бы эти вопросы.
53 минуты назад
#
+149
Smerch777S
Я реально не понимаю, а что же делать с симками, которые стоят в «умной технике» и машинах?!
Да и во всяких iPadах и тд, которые не используются на постоянной основе ….
Ну или телефоны у меня например, которые я использую только в отпуске летом🤦🏻‍♂️
11 минут назад
#