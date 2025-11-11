Граждане РФ остаются без связи из-за блокировки SIM-карт

Фото freepik
Российские операторы связи начали блокировать SIM-карты граждан, возвращающихся из-за рубежа. Как сообщает издание «База», некоторые абоненты столкнулись с отключением связи за рубежом, ещё до пересечения границы РФ.
В Минцифры ранее поясняли, что ограничительные меры вводятся в целях безопасности — SIM-карта блокируется, если не активна более 72 часов. Суть функции восстановления заключается в своеобразной «капче» — для разблокировки человек должен перейти по ссылке из SMS или позвонить сотовому оператору. Как утверждают в ведомстве, беспилотный летательный аппарат, пересекающий границу РФ и управляемый SIM-картой, такую проверку пройти не сможет. На практике система разблокировки доступа работает с перебоями, оставляя законопослушных пользователей без связи в критических ситуациях.