Хакеры взломали разработчика систем слежки и цензуры

Телеком-компания Protei, разрабатывающая системы слежки и цензуры для операторов связи по всему миру, стала жертвой масштабной хакерской атаки. Злоумышленники взломали её серверы, похитили данные и изменили содержимое её сайта.

Атака на Protei произошла 8 ноября 2025 года. Хакерам удалось получить доступ к содержимому веб-сервера компании, включая около 182 гигабайт файлов и переписку с электронной почты за несколько лет. Копия похищенных данных была передана некоммерческой организации DDoSecrets, которая специализируется на публикации утекшей информации в интересах общественности.Компания Protei была основана в России, но в настоящее время базируется в Иордании. Она разрабатывает телекоммуникационные системы для операторов связи в десятках стран, включая Бахрейн, Италию, Казахстан, Мексику, Пакистан и страны Центральной Африки. Protei продаёт системы глубокого анализа трафика (DPI) и оборудование для технологии СОРМ — российской системы оперативно-розыскных мероприятий, позволяющей перехватывать содержание звонков, сообщений и интернет-трафика.На взломанном сайте хакеры оставили сообщение: «очередной поставщик DPI/СОРМ отправляется в небытие». Это указывает на то, что атака была направлена именно против деятельности компании в области разработки технологий слежки и цензуры. Известно, что в 2023 году Citizen Lab сообщал о сотрудничестве Protei с иранским телеком-гигантом Ariantel в области блокировки доступа к определённым веб-сайтам.Представители Protei отрицают факт утечки данных. Управляющий директор иорданского филиала компании Мохаммад Джалал заявил, что организация не имеет отношения к России и не знает о похищении информации с серверов.