Хендмейд-сатанизм: жителей РФ начали штрафовать за подсвечники и статуэтки

Суд в Волгограде оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий за демонстрацию экстремистской символики. Как выяснило издание «Осторожно, новости», 47-летняя Любовь Р. продавала на Wildberries сделанные своими руками статуэтки и свечи, однако суд счел их атрибутикой, предназначенной для совершения оккультных обрядов.

Поводом для возбуждения дела стали названия товаров в магазине женщины, такие как «алтарный подсвечник», «подсвечник алтарь со свечами» и «карманный бес идол истукан». В ходе судебного заседания было установлено, что эти формулировки указывают на принадлежность товаров к идеологии сатанизма*. Суд пришёл к выводу, что тем самым обвиняемая «оправдывает и пропагандирует экстремистскую деятельность», что подпадает под часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ.Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила суду, что не знала о запрете подобной символики, связанном с недавним признанием «международного движения сатанистов» экстремистским. После возбуждения дела женщина предприняла меры для приведения своего бизнеса в соответствие с законом.В попытке избежать дальнейших проблем предпринимательница сменила название своего магазина, убрав отсылки к имени Люцифера, и выбрала новый, нейтральный вариант — «Добрый уровень». Она также провела ревизию товарных карточек, и часть позиций, вызвавших претензии, была удалена. Суд, приняв во внимание явку с повинной и активное содействие следствию, вынес решение о назначении минимального штрафа в размере одной тысячи рублей.* Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.