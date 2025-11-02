Top.Mail.Ru

Хендмейд-сатанизм: жителей РФ начали штрафовать за подсвечники и статуэтки

Александр


Фото freepik

Суд в Волгограде оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий за демонстрацию экстремистской символики. Как выяснило издание «Осторожно, новости», 47-летняя Любовь Р. продавала на Wildberries сделанные своими руками статуэтки и свечи, однако суд счел их атрибутикой, предназначенной для совершения оккультных обрядов.

Поводом для возбуждения дела стали названия товаров в магазине женщины, такие как «алтарный подсвечник», «подсвечник алтарь со свечами» и «карманный бес идол истукан». В ходе судебного заседания было установлено, что эти формулировки указывают на принадлежность товаров к идеологии сатанизма*. Суд пришёл к выводу, что тем самым обвиняемая «оправдывает и пропагандирует экстремистскую деятельность», что подпадает под часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила суду, что не знала о запрете подобной символики, связанном с недавним признанием «международного движения сатанистов» экстремистским. После возбуждения дела женщина предприняла меры для приведения своего бизнеса в соответствие с законом.



В попытке избежать дальнейших проблем предпринимательница сменила название своего магазина, убрав отсылки к имени Люцифера, и выбрала новый, нейтральный вариант — «Добрый уровень». Она также провела ревизию товарных карточек, и часть позиций, вызвавших претензии, была удалена. Суд, приняв во внимание явку с повинной и активное содействие следствию, вынес решение о назначении минимального штрафа в размере одной тысячи рублей.

* Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.

Комментарии

tellurian
+2691
tellurian
Вот кому-то делать нечего ;(((
2 часа назад в 16:28
SithV
+1713
SithV tellurian
Ну а ты что хотел, чтоб они расследовали беспредел который творят герои сво по возвращении домой? Так они сами рады вернуться на второй заход. В стране тюрьмы уже закрываются))
5 минут назад
+661
den3221
Вот им делать нечего! У них там по моему мракоборцы завелись! Охота на ведьм, а нет просто все запретить, оштрафовать!!!
час назад в 17:07
+146
Gabriel
Тут скорее нужно уделять внимание не тем кто такие предметы культа продаёт, а тем кто ходит покупать.
Да и свечи такие делают не совсем из воска, вернее там в составе не только воск может быть.
17 минут назад
Tigrolik
+793
Tigrolik
Мне нравится российская явка с повинной. Сначала человека ловят на преступлении, имея на руках все доказательства. А потом на допросе он типа является с повинной)))
11 минут назад
SithV
+1713
SithV
Все правильно, бесы и экстремисты у нас рулят страной, а не пылятся на книжных полках или на прилавках магазов в виде аксессуаров))
8 минут назад
