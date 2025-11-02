Хендмейд-сатанизм: жителей РФ начали штрафовать за подсвечники и статуэтки

Фото freepik
Суд в Волгограде оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий за демонстрацию экстремистской символики. Как выяснило издание «Осторожно, новости», 47-летняя Любовь Р. продавала на Wildberries сделанные своими руками статуэтки и свечи, однако суд счел их атрибутикой, предназначенной для совершения оккультных обрядов.
Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила суду, что не знала о запрете подобной символики, связанном с недавним признанием «международного движения сатанистов» экстремистским. После возбуждения дела женщина предприняла меры для приведения своего бизнеса в соответствие с законом.
В попытке избежать дальнейших проблем предпринимательница сменила название своего магазина, убрав отсылки к имени Люцифера, и выбрала новый, нейтральный вариант — «Добрый уровень». Она также провела ревизию товарных карточек, и часть позиций, вызвавших претензии, была удалена. Суд, приняв во внимание явку с повинной и активное содействие следствию, вынес решение о назначении минимального штрафа в размере одной тысячи рублей.
* Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.