Новая схема обмана — хищение через рассрочку на маркетплейсах



Иллюстрация freepik



МВД России МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с использованием рассрочки и кредиты на маркетплейсах. Преступники получают доступ к аккаунтам пользователей через ранее зарегистрированные номера телефонов и совершают незаконные покупки.

Схема работает за счёт того, что злоумышленники целенаправленно приобретают SIM-карты с номерами, которые ранее принадлежали другим абонентам и были привязаны к аккаунтам на торговых площадках. Используя функцию восстановления доступа через SMS, они получают контроль над учётными записями.Особенностью мошенничества является использование рассрочки и сохраненных в аккаунтах банковских карт. Преступники оформляют заказы дорогостоящих товаров, выбирая опцию оплаты частями без платежа в день покупки, что позволяет скрыть факт хищения на первоначальном этапе.В МВД подчеркивают, что проблема усугубляется практикой операторов связи повторно продавать номера после их неиспользования в течение нескольких месяцев. Это создает риски для пользователей, которые не отвязали старые номера от своих аккаунтов при смене телефона. Для защиты от подобных атак рекомендуется регулярно проверять привязанные номера телефонов в аккаунтах маркетплейсов и своевременно удалять неиспользуемые платёжные методы. Также важно использовать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.