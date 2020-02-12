



Власти США утверждают, что Huawei более десяти лет незаконно получает доступ к конфиденциальной информации абонентов сотовой связи. Слежка якобы ведётся с помощью телекоммуникационных систем, которые компания продаёт по всему миру. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.



Производители телекоммуникационного оборудования продают технику операторам сотовой связи, и они должны оставлять в ней бэкдор для доступа к своим сетям со стороны правоохранительных органов. При этом производитель не должен использовать бэкдор без ведома оператора, но Huawei может пренебрегать этим запретом. Процедура доступа полиции и спецслужб для перехвата переписки и переговоров и трафика регулируется каждой страной отдельно.



Как утверждает советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен, у властей США есть весомые доказательства, что может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает в разных странах мира. Американские чиновники отказались сообщить, что это за доказательства и наблюдали ли они использование бэкдора, а компания Huawei отвергает эти обвинения.



Власти США периодически обвиняют Huawei в шпионаже в пользу Китая с помощью телекоммуникационного оборудования и смартфонов. С мая 2019 года эта компания находится в черном списке Министерства торговли США, местные организации ограничены в сотрудничестве с ней, но несмотря на это у Huawei есть временная лицензия на обслуживание сетей связи и обновление ПО.







