Hyundai и Kia хотят засудить за то, что их машины слишком легко угонять
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Администрации нескольких американских городов подали в суд на южнокорейские автомобильные концерны Hyundai Motor Co и Kia Corp. С компаний хотят взыскать компенсации за то, что выпускаемые ими машины недостаточно хорошо защищены от угона.
Иски к Hyundai и Kia поданы в Нью-Йорке, Балтиморе, Кливленде, Милуоки, Сан-Диего и Сиэтле. Власти городов недовольны огромным числом угонов автомобилей этих марок: им приходится задействовать полицию для поиска преступников, судить их и содержать в тюрьме, хотя этого можно было избежать, если бы автопроизводители сильнее озаботились защитой своей продукции.
И действительно, угоны Hyundai и Kia стали своего рода мемным трендом: в тиктоке открыто публикуют инструкции, в которых рассказывается, как заводить двигатели этих автомобилей с помощью обрезков USB-кабелей и кнопочных телефонов. Только в одном Нью-Йорке с января по апрель этого года угнано 977 автомобилей Hyundai и Kia против 148 угонов за тот же период годом ранее. В то же время кражи автомобилей BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan и Toyota резко сократились.
Ранее к Hyundai и Kia был подан коллективный иск от обладателей (или экс-обладателей?) машин этих марок. Стороны пришли к соглашению, и компании согласились выплатить 200 миллионов долларов, из них 145 миллионов в качестве компенсации автовладельцам. Кроме того, Hyundai и Kia должны будут установить противоугонные системы на автомобили, у которых их не было.
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