





Компания Meta (в недавнем прошлом Facebook) предложила своим пользователям новый способ борьбы с утечкой интимных фотографий. В этом ей помогает британская компания Revenge Porn Helpline.Пользователям предлагается загружать на платформу StopNCII свои интимные фотографии, утечки которых они опасаются. После этого снимки будут добавлены в общую базу данных, их загрузка в сервисы, принадлежащие Meta, станут невозможны. Meta владеет Facebook, Instagram и WhatsApp.Meta и Revenge Porn Helpline не получат доступ к самим фотографиям, поскольку на платформу StopNCII будут загружаться лишь хэш-данные. На основе этих данных невозможно восстановить исходный снимок. Недостаток этого способа защиты заключается в том, что алгоритмы способны распознать только то фото, которое ему «скормили», и могут пропустить модифицированный файл (например, отзеркаленное или обрезанное изображение).