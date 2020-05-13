Warzone
В Call of Duty: Warzone на ПК игрокам теперь придется проходить двухфакторную аутентификацию с помощью текстовых СМС-сообщений при входе в игру. Студия Infinity Ward разработала эту дополнительную меру безопасности для тех, кто играет с помощью бесплатного клиента. Те, кто получает доступ к игре с помощью Modern Warfare будут заходить в прежнем режиме.

В своем твиттере компания сообщила, что эта функция предназначена для того, что предоставить геймерам на ПК «дополнительный уровень безопасности», поскольку у игроков PlayStation и Xbox уже реализована система двухфакторной проверки с помощью их платформ. Также это может быть еще одна мера для того, чтобы уменьшить число читеров, не позволяя таким образом ботам заходить в систему.

Warzone очень быстро набрала популярность. Игра превысила 50 миллионов игроков всего через месяц после запуска. Один из руководителей Infinity Ward Тейлор Куросаки рассказал, что они продолжат развивать эту игру и она будет соединять все остальные франшизы Call of Duty в будущем.


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