Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Игровая приманка: новая схема с блокировкой iPhone

Александр
Фото freepik

Мошенники освоили новую схему кражи учётной записи Apple и блокировки устройства через мобильные игры. Злоумышленники, представляясь продавцами цифрового контента, предлагают пользователям временно авторизоваться в чужом аккаунте для установки игр или получения эксклюзивного доступа.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Под предлогом активации недоступного контента, разблокировки премиум-версии или покупки по сильно сниженной цене мошенники убеждают жертву ввести на устройстве логин и пароль от стороннего аккаунта Apple. Эта уловка кажется пользователям безопасной, так как они не передают свои собственные учётные данные. Однако как только человек входит в чужой аккаунт на своём iPhone или iPad, злоумышленники немедленно активируют в сервисе «Локатор» функцию поиска устройства и переводят его в режим «Потерян». Это приводит к полной блокировке гаджета, который перестаёт реагировать на любые действия владельца. Сразу после блокировки на устройство или по другим каналам связи поступает сообщение с требованием выкупа. Мошенники угрожают удалить все данные или обнародовать личные фотографии пользователя, если тот не переведёт указанную сумму. 

Эксперты по кибербезопасности напоминают, что вход в чужой аккаунт Apple предоставляет злоумышленнику контроль над вашим устройством. Он может не только заблокировать его, но и получить доступ к персональным данным, фотографиям и другим конфиденциальным материалам. Для защиты от подобных афер специалисты рекомендуют не входить в чужие учётные записи, регулярно обновлять программное обеспечение и использовать двухфакторную аутентификацию.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Праздник к нам приходит! Посмотрите, какой ролик Apple сняла на iPhone 17 Pro Max
Такой будет iOS 27. Нравится?
Носки ISSEY MIYAKE для iPhone 17 Pro Max уже появились на AliExpress по 500 рублей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4247
kardigan
Схема стара как мир-раньше были типа недоступные приложения, сейчас игры . Короче те же яйца, только в профиль.
2 часа назад в 19:27
#
tellurian
+2734
tellurian
На 4пда как раз у человека сын так попал.

На заре появления айфонов было много общих аккаунтов и многие столько игр и приложений ставили. Не было стольких рисков.
час назад в 21:13
#