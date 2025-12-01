Игровая приманка: новая схема с блокировкой iPhone

Фото freepik



Мошенники Мошенники освоили новую схему кражи учётной записи Apple и блокировки устройства через мобильные игры. Злоумышленники, представляясь продавцами цифрового контента, предлагают пользователям временно авторизоваться в чужом аккаунте для установки игр или получения эксклюзивного доступа.

Под предлогом активации недоступного контента, разблокировки премиум-версии или покупки по сильно сниженной цене мошенники убеждают жертву ввести на устройстве логин и пароль от стороннего аккаунта Apple. Эта уловка кажется пользователям безопасной, так как они не передают свои собственные учётные данные. Однако как только человек входит в чужой аккаунт на своём iPhone или iPad, злоумышленники немедленно активируют в сервисе «Локатор» функцию поиска устройства и переводят его в режим «Потерян». Это приводит к полной блокировке гаджета, который перестаёт реагировать на любые действия владельца. Сразу после блокировки на устройство или по другим каналам связи поступает сообщение с требованием выкупа. Мошенники угрожают удалить все данные или обнародовать личные фотографии пользователя, если тот не переведёт указанную сумму.Эксперты по кибербезопасности напоминают, что вход в чужой аккаунт Apple предоставляет злоумышленнику контроль над вашим устройством. Он может не только заблокировать его, но и получить доступ к персональным данным, фотографиям и другим конфиденциальным материалам. Для защиты от подобных афер специалисты рекомендуют не входить в чужие учётные записи, регулярно обновлять программное обеспечение и использовать двухфакторную аутентификацию.