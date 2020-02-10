



Актер написал в своем Твиттере, что Facebook должен регулироваться правительствами, а не императором. С ним согласился глава Tesla Илон Маск.

#DeleteFacebook It’s lame — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2020

Самая популярная социальная сеть во всем мире Facebook вызывает не мало вопросов по поводу приватности, влиянии на пользователей и информационное поле. В свете этих опасений актер Саша Барон Коэн назвал соцсеть «величайшей пропагандистской машиной в истории».Актер написал в своем Твиттере, что Facebook должен регулироваться правительствами, а не императором. С ним согласился глава Tesla Илон Маск.

«Мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 миллиарда человек. Мы не позволяем контролировать электричество для 2,5 миллиарда человек. Почему мы позволяем одному человеку контролировать информацию, которую видят 2,5 миллиарда человек. Facebook должен регулироваться правительствами, а не императором», — Саша Барон Коэн.



Отвечая на твит актера, Маск опубликовал хэштэг #DeleteFacebook, призывающий прекратить использование соцсети Марка Цукерберга. Это уже не первый случай, когда глава Tesla протестует против Facebook. Напомним, в 2018 году производитель электромобилей удалил страницу компании с платформы.





