





Facebook обвиняют в незаконном сборе и использовании биометрических данных пользователей Instagram. В прошлом месяце социальная сеть предложила заплатить 650 миллионов долларов, чтобы урегулировать судебный процесс, в рамках которого компанию обвинили в незаконном сборе данных с помощью фото-тегов.В новом иске, поданном в суд города Редвуд, штат Калифорния, Facebook обвиняется в сборе, хранении и получении прибыли с биометрических данных более 100 миллионов пользователей Instagram. Они собирались без ведома и согласия.Такая практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, запрещающий несанкционированный сбор биометрических данных. Об этом сообщается в иске. По закону Facebook могут обязать заплатить 1000 долларов за каждый факт нарушения. Этот штраф может вырасти до 500 долларов, если в ходе дела выяснится, что компания действовала преднамеренно.