Журналист Павел Фёдоров обратил внимание на то, что в последние дни Instagram прислал ему несколько уведомлений о подозрительном входе в аккаунт (в одном случае из Уфы, в другом из Пугачёва Саратовской области). В комментариях к его твиту отметилось ещё несколько людей со схожей проблемой, некоторые из них сообщили, что после того как они указали, что вход был несанкционированный, Instagram попросил поменять пароль.

Судя по всему, эта проблема массовая и затрагивает даже пользователей, установивших двухфакторную аутентификацию. Залогиниться в аккаунт, не указав пришедший на телефон код, должно быть невозможно, однако предупреждение о подозрительном входе всё равно приходит пуш-уведомлением. Менять пароли бесполезно — даже у тех, кто делает это по несколько раз в день, всё равно «уводят» аккаунт.

Пользователи строят догадки о том, что хакеры массово взламывают аккаунты, но подтверждения этому нет, поскольку от имени «взломанных» людей не публикуются записи, не имеющие к ним отношения.



Скорее всего, на стороне Instagram произошёл сбой, и сервис по ошибке присылает уведомления о входе в аккаунт. Один из пользователей рассказал, что входы в его аккаунт прекратились после того как он отключил в Facebook загрузку ссылок для входа в Instagram.


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