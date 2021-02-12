Instagram ужесточил запреты на враждебные высказывания. За оскорбления в личных сообщениях платформа начнет удалять учетные записи пользователей. Ранее таким нарушителям блокировался доступ к возможности переписываться.
В своем блоге Instagram отмечает, что под враждебными высказываниями подразумеваются оскорбления на расовой или религиозной почве. Компания также сообщила, что отслеживать такие нарушения в директе сложнее, чем в комментариях, поскольку он предназначен для личных сообщений. Компания подчеркнула, что тайна переписки нарушаться не будет.
Помимо этого, в Instagram рассказали, что планируют банить все новые учетки заблокированных пользователей. В приложениях появится возможность ограничить получение сообщений от аккаунтов, на которые вы не подписаны. Раньше такая возможность была только у владельцев бизнес-профилей и учетных записей с большим количеством подписчиков.
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Источник:
Вопрос в том что Инстаграм будет считать оскорблением?)
П.с:
Из опыта работы в SF ( США),
Первое что мне рекомендовали не делать это открывать двери дамам и не ездить в лифте если там дам больше чем мужчин.
Могут обвинить в хоразмете, честное слово.)
Гораздо хуже может быть если вы девушка, особенно красивая. Местные феминистки затравят и тут лесбиянкой уже не прикинешься.
Больное общество.