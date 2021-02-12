





Instagram ужесточил запреты на враждебные высказывания. За оскорбления в личных сообщениях платформа начнет удалять учетные записи пользователей. Ранее таким нарушителям блокировался доступ к возможности переписываться.В своем блоге Instagram отмечает, что под враждебными высказываниями подразумеваются оскорбления на расовой или религиозной почве. Компания также сообщила, что отслеживать такие нарушения в директе сложнее, чем в комментариях, поскольку он предназначен для личных сообщений. Компания подчеркнула, что тайна переписки нарушаться не будет.Помимо этого, в Instagram рассказали, что планируют банить все новые учетки заблокированных пользователей. В приложениях появится возможность ограничить получение сообщений от аккаунтов, на которые вы не подписаны. Раньше такая возможность была только у владельцев бизнес-профилей и учетных записей с большим количеством подписчиков.