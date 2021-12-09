Адам Моссери, глава Instagram, заявил, что в сервис вернётся хронологическая лента публикаций. Об этом он рассказал под присягой в Сенате США, куда его вызвали для отчёта о том, какие действия в Instagram предпринимают для защиты детей и подростков от вредного контента.

По словам Моссери, Instagram планирует снизить пагубное влияние рекомендательных алгоритмов, из-за которых популярные публикации оказываются выше остальных. Просматривать ленту можно будет в хронологическом порядке — в зависимости от того, когда был размещён тот или иной пост (более свежие публикации выше, постарше — ниже).

Моссери не уточнил, когда именно в Instagram вернётся хронологическая лента публикаций, хотя и назвал приблизительный срок — первый квартал 2022 года. Также он не сказал, будет ли такая лента включена по умолчанию для всех пользователей или на неё можно будет переключиться в настройках.

Изначально в Instagram была только хронологическая лента, однако в 2016 году сервис заменил её алгоритмической, убрав отображение контента в порядке времени его публикации. В сентябре Wall Street Journal опубликовал расследование, из которого следует, что компания Facebook (сейчас Meta), которой принадлежит одноимённая соцсеть, Instagram и WhatsApp, изучала влияние контента Instagram на психику детей и подростков и пришла к выводу о его отрицательном влиянии. У детей (особенно девочек) падает самооценка, когда они видят фотографии более красивых и успешных пользователей, возникает депрессия и суицидальные мысли.



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