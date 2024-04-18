Интернет-мошенники воруют деньги, обещая выплаты к 9 мая

Александр
Карта

Ко Дню Победы мошенники начали создавать поддельные сайты, обещающие компенсации ветеранам и их семьям при условии предварительной оплаты комиссии. Такую схему обнаружили специалисты компании F.A.C.C.T.: на этот раз мошенники использовали для поддельных сайтов логотип «Роскачества» и оформление портала умного покупателя.

По новой схеме аферистов потенциальным жертвам обещают единоразовую денежную компенсацию от 50 до 300 тысяч рублей, но для попадания в единый реестр тех, кому полагается выплата, необходимо оплатить стоимость юридических услуг по сопровождению. Далее пользователь переходит на сайт, куда требуется ввести свои платежные реквизиты и перевести мошенникам деньги.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой безопасности «Роскачества»: 

«Как правило мошенники используют ресурсы, которым доверяют пользователи. Схема обмана весьма проста и нацелена на невнимательность. К праздникам, как и к распродажам, памятным датам и прочим акциям злоумышленники всегда подходят с ответственностью и каждый раз расширяют свои сети. Чтобы не попадаться в них, необходимо следовать простым правилам — не доверять информации размещенной на информационной площадке, а также проверять ее на официальных ресурсах. Поэтому о любых полагающихся выплатах узнавайте в соответствующих учреждениях и не вводите данные банковских карт на сомнительных сайтах, ведь есть риск не только перевести сравнительно небольшую сумму аферистам, но и вообще лишиться всех сбережений».

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