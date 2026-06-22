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Интернет сломался по всему миру. Не работают сайты, приложения не запускаются

Александр


22 июня случился масштабный сбой в работе нескольких десятков популярных интернет-сервисов. Пользователи жалуются на недоступность соцсети X (бывший Twitter), видеоконференц-сервиса Zoom, платформы Reddit, мессенджеров Discord и Microsoft Teams, облачной платформы Amazon Web Services, графического сервиса Canva, игровой платформы Epic Games и многих других.

На платформе Downdetector наибольшее количество обращений — более 32 тысяч — поступило из США. Проблемы фиксировались также в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Германии, Нидерландах, Франции, Японии и Малайзии. Первоисточником сбоя, по данным сетевых мониторинговых служб, стала облачная инфраструктура Cloudflare, которая обеспечивает работу большинства крупнейших платформ. В компании подтвердили повышенный уровень ошибок и задержек в работе нескольких сервисов, указав, что незадолго до этого проводилась плановая профилактика.

Пик сбоя пришёлся на 9:34 по восточному времени США (16:34 мск). Примерно через 20 минут некоторые сервисы начали восстанавливать работу. Очевидно, что перебои в работе сайтов и приложений не связаны с блокировками или фильтрацией трафика.
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Комментарии (1)

kardigan
+4472
kardigan
Сами мутят, отсюда и траблы.
16 минут назад
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