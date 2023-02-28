Инженер придумал, как стать неузнаваемым для камер ночного видения
Александр Кузнецов —
Инженер Мак Пирс изобрёл технологию, которая позволяет засвечивать лицо при съёмке на камеру с функцией ночного видения. Фигуру человека по-прежнему хорошо видно, а вместо головы получается яркая вспышка.
Прибор для маскировки крепится на одежду (например, толстовку). Принцип работы довольно простой: вокруг шеи расположены светодиоды, излучающие волны в том же инфракрасном спектре, который используется камерами наблюдения и приборами ночного видения. Из-за консонанса, вызванного концентрацией ИК-излучения, оптический прибор фиксирует яркую вспышку, которая перекрывает лицо и делает человека труднее узнаваемым.
Маскировка не сработает при съёмке на камеру без включения функции ночного видения, то есть когда внешнего освещения достаточно для того, чтобы человека было видно достаточно хорошо и без инфракрасного сканирования.
Продвинутые системы распознавания анализируют не только лицо, но и особенности строения тела, так что такая маскировка окажется бесполезной, искусственный интеллект всё равно идентифицирует человека. Впрочем, Мак Пирс утверждает, что светодиоды можно разместить по всей одежде, тогда будет замаскирована вся фигура целиком. Светодиоды располагаются на поверхности, они хорошо заметны, если подойти к человеку близко, а при включении они точечно светятся. Сейчас инженер размышляет над тем, как замаскировать их, чтобы одежда для маскировки внешне ничем не отличалась от обычной.
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Комментарии
–3
Вы с какого острова сбежали? Это было известно всем еще со времен Эриксонов с первой камерой. Лет 15 назад, китайтсы банчили очками со встроенными ик-светодиодиками, чтобы на камерах была засветка. Новости блин))) Вы в курсе, что Нокия уже не лидер рынка смартфонов?
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