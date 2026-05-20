Слишком дорогое удовольствие: использование пауэрбанка в самолёте закончится экстренной посадкой и штрафом в 1 млн рублей

Александр

Фото Magnific

Использование пауэрбанка на борту самолёта может обернуться для пассажира принудительной посадкой рейса и крупным штрафом. Как пишет Baza, после введения обновлённых технических инструкций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), российские авиакомпании внесли изменения в свои регламенты. Теперь зарядка устройства от внешнего аккумулятора приравнивается к нарушению договора перевозки. Если пассажир проигнорирует замечания бортпроводников, командир воздушного судна имеет право принять решение о вынужденной посадке самолёта.

Все убытки перевозчика, связанные с таким инцидентом, могут быть взысканы с виновного — речь пойдёт о сумме до 1 миллиона рублей. Вопрос практического контроля за соблюдением запрета остаётся открытым: в салоне самолёта очень сложно отследить, что пассажир подключил смартфон или другой гаджет к пауэрбанку. Бортпроводники получили задачу следить, чтобы у каждого пассажира было при себе не более двух внешних зарядок, однако строгого механизма проверки их использования в полёте не существует.

Новые нормы касаются не только запрета на использование, но и порядка провоза пауэрбанков. Пассажирам разрешено брать в ручной клади не более двух внешних аккумуляторов, обязательно в чехле или специальной упаковке для изоляции контактов, и категорически запрещено сдавать их в багаж. Устройства ёмкостью до 100 Вт·ч перевозятся без ограничений, аккумуляторы от 100 до 160 Вт·ч требуют согласования с авиакомпанией, а источники питания свыше 160 Вт·ч запрещены к провозу на борту. Ситуация осложняется тем, что приказ Минтранса, регулирующий предполётный досмотр, до сих пор не обновлён: сотрудники транспортной безопасности не имеют формальных оснований изымать лишние устройства, и пассажир с тремя незащищёнными пауэрбанками имеет право беспрепятственно пройти на борт.
