На минувшей неделе компания Apple объявила о том, что будет проверять, какими фотографиями обмениваются пользователи, и при выявлении контента с насилием над детьми, будет сообщать об этом полиции. Многие пользователи оказались не готовы к такому вмешательству в их личную жизнь, и вовсе не из-за того, что у них есть фотографии, за которые их могут посадить, а поскольку не уверены, что такое сканирование не приведёт к тотальной слежке.
Энтузиасты запустили сайт, на котором выложено открытое письмо к Apple. Они просят компанию отказаться от намерения сканировать фотографии и приводят довольно весомые доводы: хотя у Apple и благие намерения, но компания создаёт в своей экосистеме бэкдор, подрывающие фундаментальные права на приватность.
Открытое письмо к Apple с требованием не внедрять сканирование пользовательских фотографий подписали более шести тысяч человек и несколько десятков организаций, в том числе IVPN, Gigahost, Freedom of the Press Foundation.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
В смысле не уверены ? Для тотальной слежки все и делается. Многие видимо ещё не в курсе, что будущее это цифровой концлагерь и люди в нем просто роботы выполняющие некие функции на благо лагеря. Если не выполняешь, то тебя просто меняют, а не работающий робот никому не нужен, даже в тюрьме
(Может наконец уже заголовки в порядок приведёте?)