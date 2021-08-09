



На минувшей неделе компания Apple объявила о том, что будет проверять, какими фотографиями обмениваются пользователи, и при выявлении контента с насилием над детьми, будет сообщать об этом полиции. Многие пользователи оказались не готовы к такому вмешательству в их личную жизнь, и вовсе не из-за того, что у них есть фотографии, за которые их могут посадить, а поскольку не уверены, что такое сканирование не приведёт к тотальной слежке.



Энтузиасты запустили сайт, на котором выложено открытое письмо к Apple. Они просят компанию отказаться от намерения сканировать фотографии и приводят довольно весомые доводы: хотя у Apple и благие намерения, но компания создаёт в своей экосистеме бэкдор, подрывающие фундаментальные права на приватность.



Открытое письмо к Apple с требованием не внедрять сканирование пользовательских фотографий подписали более шести тысяч человек и несколько десятков организаций, в том числе IVPN, Gigahost, Freedom of the Press Foundation.







