Исследование «Авито»: 61% пользователей проверяют актуальность мобильных номеров и почтовых адресов, чтобы снизить риск взлома

Александр

Фото freepik

Технологическая платформа «Авито» провела исследование о том, как интернет-пользователи относятся к защите своих персональных данных в цифровом пространстве, в частности речь шла о защите мобильных номеров и электронных почт. Опрос показал, что большинство пользователей (61%) регулярно проверяют актуальность номеров телефона и почт, чтобы снизить риск взлома аккаунтов. В среднем такая проверка происходит раз в восемь месяцев, а 35% респондентов делают это ежемесячно или чаще.

Основными причинами для проверки актуальности контактной информации у интернет-пользователей являются забота о безопасности, которая снижает вероятность взлома профиля (30%), беспокойство о потере доступа к аккаунту в случае утери номера или почты (29%), требования при регистрации или восстановлении пароля (28%). Кроме того, еще 24% респондентов проверяют контактную информацию по рекомендациям онлайн-платформ для подтверждение актуальности данных, а 17% участников опроса делают это для того, чтобы не пропустить важные уведомления.

«По данным нашего исследования, сегодня каждый второй интернет-пользователь имеет более пяти аккаунтов на различных цифровых платформах, связанных с одним и тем же номером телефона и электронной почтой. Если вы перестаете пользоваться тем или иным номером телефона, или email-адресом, то стоит их обновить в своих аккаунтах на цифровых платформах, к которым они были привязаны. Кроме того, для дополнительной защиты аккаунтов мы также рекомендуем подключать двухфакторную аутентификацию, которая защитит вашу учетную запись на случай, если все-таки ваш пароль удастся скомпрометировать злоумышленникам», — рекомендует старший директор по доверию и безопасности, департамента модерации и автоматизации поддержки «Авито» Наталья Юматова.

Исследование также показало, что для большинства интернет-пользователей (86%) мобильный номер и электронная почта играют ключевую роль в повседневной жизни. В среднем россияне меняли свой основной номер телефона три раза за всю жизнь.
