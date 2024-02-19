Из Китая утекли секретные хакерские документы

Компания iSoon (также известная как An Xun или Anxun), сотрудничающая с Министерством общественной безопасности КНР, допустила утечку засекреченной документации. Файлы выложены в открытый доступ на GitHub и довольно любопытны, поскольку в них раскрывается, за чем и как именно следят в интернете китайские власти.
Судя по этой утечке, в Китае разработана сложная и обширная система отслеживания публикаций в интернете с анализом и сортировкой полученных данных. В частности, создана платформа по мониторингу постов в соцсети X, позволяющая выявлять обсуждение тем, представляющих интерес для китайских властей.
В утечке также содержится переписка сотрудников iSoon друг с другом, в которой они обсуждают разработку различных продуктов и взаимодействие с государственными организациями, причём не только китайскими, но также из Индии, Таиланда, Южной Кореи и Вьетнама. ИБ-специалисты сейчас изучают выложенные файлы, пытаясь найти в этом массиве информацию об уязвимостях в сервисах, за которыми следят в Китае.
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