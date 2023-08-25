Банки подняли проценты по вкладам. Теперь это — излюбленный довод мошенников

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Специалисты ВТБ выяснили, что мошенники слегка модернизировали свои схемы обмана. Они ссылаются на значительное повышение банковских ставок, предлагают вложить деньги очень выгодно и исчезают с чужими средствами.



Свежая схема работает так. Жертве звонит мошенник, представляется сотрудником «Госуслуг» и рассказывает о том, что Центробанк повысил ключевую ставку, в результате чего банки стали предлагать повышенный доход по вкладам и накопительным счетам. Более того, за пополнение якобы обещан моментальный кэшбэк, то есть можно с большой выгодой сразу же получить обратно часть вложенных средств. Если жертва не верит, её переключают на псевдоспециалиста Центробанка, который подтверждает всё сказанное ранее и говорит, что риски отсутствуют, если перевести деньги на защищённый счёт.



Как нетрудно догадаться, защищённый счёт оказывается подставным счётом физического лица, который используется для нелегального обналичивания наворованных денег. Мошенники разнообразили эту схему тем, что попутно выведывают у жертвы платёжную информацию под предлогом зачисления кэшбэка. Так в их руках могут оказаться номера банковских карт, сроки действия, защитные коды и SMS для подтверждения покупок и переводов.



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