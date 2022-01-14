





ФСБ отчиталась о задержании опасной хакерской группировки REvil. Она известна по взлому информационных систем Apple, Microsoft, Acer и других компаний. К примеру, у Apple эти хакеры украли чертежи ещё не выпущенных продуктов и требовали выкуп, угрожая обнародовать похищенную информацию.Группировка REvil была поймана в России по наводке от спецслужб США. Всего задержано 14 человек, во время спецоперации у них изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 20 автомобилей премиум-уровня, криптовалюта, компьютеры и смартфоны.Судя по видео, которое распространило ФСБ и было показано на российском телевидении, задержание хакеров проходило очень жёстко. Сотрудники ФСБ вламывались в их квартиры, валили их на пол, заламывали руки, надевали наручники, сопротивление пресекалось боевыми приёмами и спецсредствами. Обыски прошли в 25 российских городах, имена задержанных не разглашаются.