Как вернуть доступ в «Госуслуги», если аккаунт увели мошенники?

Если мошенники получили доступ к вашему аккаунту на портале «Госуслуги», действовать нужно незамедлительно. Взломанный профиль может быть использован для оформления кредитов на ваше имя, подачи ложных заявлений на выплаты или хищения персональных данных. Вместе со специалистами Киберполиции России рассказываем о плане действий по восстановлению контроля.
Как только доступ восстановлен, критически важно сразу сменить пароль на более сложный, проверить и при необходимости обновить все личные данные — телефон, электронную почту, адрес регистрации. Также следует тщательно изучить историю операций в аккаунте на предмет подозрительных действий: запросы на выплаты или подача заявлений. Рекомендуется заказать кредитную историю, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформили займы.
Для предотвращения подобных ситуаций в будущем рекомендуется усилить защиту аккаунта. Во-первых, нужно подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы при каждом входе требовался дополнительный код из SMS. Во-вторых — указать доверенный контакт в настройках безопасности (этому человеку придёт оповещение при попытке смены пароля). Дополнительной мерой безопасности станет установка самозапрета на кредиты. Эту услугу можно оформить прямо на портале «Госуслуги» или в МФЦ. Даже если мошенники получат доступ к вашим данным, они не смогут оформить взять деньги в долг на ваше имя в банках или микрофинансовых организациях.
Специалисты также напоминают, что мошенники могут рассылать фальшивые SMS, маскируясь под «Госуслуги». Важно проверять отправителя и не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях. Если мошенники уже успели совершить незаконные действия, необходимо незамедлительно обратиться в полицию и уведомить банки, в которых у вас открыты счета.