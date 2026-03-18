Как вернуть ошибочный перевод по СБП и не попасться на уловки мошенников

«Сбербанк» объявил о запуске новой возможности, которая позволяет безопасно возвращать переводы, полученные через «Систему быстрых платежей» (СБП). Функция создана для защиты от мошенников, использующих схему с псевдослучайными перечислениями (когда злоумышленники отправляют деньги жертве, а затем под различными предлогами просят перевести их на другие реквизиты, что делает человека неосознанным соучастником преступной схемы).

Опция уже доступна владельцам смартфонов на базе Android, у которых установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» версии 17.3 и выше. Функция позволяет вернуть средства строго тому отправителю, с чьего счёта они поступили, без необходимости вступать с ним в контакт. Это исключает риск манипуляций со стороны аферистов, которые могут пытаться убедить жертву перевести деньги на подконтрольный им счёт.Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно зайти в историю операций в приложении, найти соответствующий перевод по СБП и нажать кнопку «Вернуть». Средства автоматически отправятся обратно на исходный счёт, что гарантирует безопасность процедуры. Никаких дополнительных действий или подтверждений не требуется.Новая фича решает сразу две задачи: позволяет добросовестным гражданам исправлять чужие ошибки и защищает их от вовлечения в мошеннические схемы. Она полезна не только в случаях мошенничества, но и при реальных ошибочных переводах, когда отправитель случайно указал не те реквизиты.