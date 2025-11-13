Новые правила Центробанка: какие переводы самому себе приведут к блокировке счёта

Фото freepik
Центробанк ввёл новый критерий для выявления мошеннических операций, и это вызвало беспокойство у многих россиян. Речь идёт о ситуации, когда человек переводит все свои средства на одну карту — как часто бывает при получении зарплаты, когда деньги сразу отправляют на основную карту для повседневных трат. Спешим успокоить: такие операции не будут блокироваться автоматически.
Регулятор будет обращать внимание на цепочку действий. Опасной будет считаться ситуация, когда человек сначала человек собирает все свои деньги на одной карте, а затем сразу переводит всю сумму новому получателю, с которым раньше не было операций.
Блокироваться может именно вторая операция — перевод незнакомому контрагенту. При этом сумма перевода должна составлять не менее 200 тысяч рублей.
Как будут оценивать риски на практике?
Юрист Иван Морозов пояснил, что, скорее всего, систему настроят с учётом финансового поведения конкретного пользователя. Будет учитываться:
- Насколько типичны для человека переводы крупных сумм
- Регулярно ли он ранее переводил все средства на одну карту
- Его обычная платёжная активность
Например, если человек всегда получал зарплату на карту одного банка и сразу переводил её на карту другого — это его нормальное поведение, и блокировки не последует. А вот если такая операция выполняется впервые — это может вызвать вопросы со стороны банка.
Что важно запомнить:
- Обычный перевод зарплаты на свою карту другого банка не блокируется
- Опасение вызовет только последующий перевод всей суммы незнакомому получателю
- Система будет учитывать ваши привычки — если вы всегда так делали, проблем не возникнет
Таким образом, новые меры безопасности затронут в первую очередь подозрительные операции, а не обычные переводы между своими счетами.