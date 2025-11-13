Top.Mail.Ru

Новые правила Центробанка: какие переводы самому себе приведут к блокировке счёта

Центробанк ввёл новый критерий для выявления мошеннических операций, и это вызвало беспокойство у многих россиян. Речь идёт о ситуации, когда человек переводит все свои средства на одну карту — как часто бывает при получении зарплаты, когда деньги сразу отправляют на основную карту для повседневных трат. Спешим успокоить: такие операции не будут блокироваться автоматически.

Когда перевод сочтут подозрительным?

Регулятор будет обращать внимание на цепочку действий. Опасной будет считаться ситуация, когда человек сначала человек собирает все свои деньги на одной карте, а затем сразу переводит всю сумму новому получателю, с которым раньше не было операций.

Блокироваться может именно вторая операция — перевод незнакомому контрагенту. При этом сумма перевода должна составлять не менее 200 тысяч рублей.

Как будут оценивать риски на практике?

Юрист Иван Морозов пояснил, что, скорее всего, систему настроят с учётом финансового поведения конкретного пользователя. Будет учитываться:

  • Насколько типичны для человека переводы крупных сумм
  • Регулярно ли он ранее переводил все средства на одну карту
  • Его обычная платёжная активность


Например, если человек всегда получал зарплату на карту одного банка и сразу переводил её на карту другого — это его нормальное поведение, и блокировки не последует. А вот если такая операция выполняется впервые — это может вызвать вопросы со стороны банка.

Что важно запомнить:

  • Обычный перевод зарплаты на свою карту другого банка не блокируется
  • Опасение вызовет только последующий перевод всей суммы незнакомому получателю
  • Система будет учитывать ваши привычки — если вы всегда так делали, проблем не возникнет


Таким образом, новые меры безопасности затронут в первую очередь подозрительные операции, а не обычные переводы между своими счетами.
