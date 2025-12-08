Какие схемы обмана используют аферисты перед Новым годом

Иллюстрация freepik
С приближением новогодних праздников резко активизировались мошенники, которые используют сезонную тему для новых схем обмана. Правозащитница и эксперт по кибербезопасности Екатерина Дуб предупредила, что аферисты будут заманивать жертв скидками, акциями и фальшивыми благотворительными сборами.
Эту тревогу разделяют и в Государственной думе. Член комитета по информационной политике Антон Немкин сообщил, что мошенники начали массовую рассылку опасных новогодних открыток с вредоносными файлами. «После того как жертва откроет файл, мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создаёт риск серьёзных финансовых потерь», — пояснил депутат. По его словам, вредоносные программы могут быть замаскированы в видео, изображениях или активироваться при переходе по ссылке. Немкин отметил, что для создания поддельных аватаров и убедительных изображений злоумышленники активно используют нейросети, что усложняет распознавание обмана.
Ещё одной популярной схемой стали фишинговые сайты, маскирующиеся под онлайн-кассы по продаже билетов на новогодние представления. Под видом обратной связи они собирают контакты и данные банковских карт жертв. Также в сети появились сайты с новогодними гороскопами, которые также являются ловушками для сбора личной информации.
Эксперты дают универсальные рекомендации: не открывать подозрительные файлы и не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, перепроверять необычные сообщения даже от знакомых, не хранить данные банковских карт в смартфоне и использовать сложные пароли. Особое внимание следует уделить пожилым родственникам, которые чаще всего становятся жертвами как интернетных, так и реальных мошенников.