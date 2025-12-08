Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Какие схемы обмана используют аферисты перед Новым годом

Александр

Иллюстрация freepik

С приближением новогодних праздников резко активизировались мошенники, которые используют сезонную тему для новых схем обмана. Правозащитница и эксперт по кибербезопасности Екатерина Дуб предупредила, что аферисты будут заманивать жертв скидками, акциями и фальшивыми благотворительными сборами.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам эксперта, преступники могут представляться сотрудниками соцфонда, службы доставки или даже приходить в дома к пожилым людям под видом Деда Мороза, чтобы втереться в доверие и обокрасть. Дуб призвала граждан быть особенно бдительными и тщательно перепроверять любую подозрительную информацию, особенно когда незнакомец предлагает получить что-то бесплатно или за небольшую плату.

Эту тревогу разделяют и в Государственной думе. Член комитета по информационной политике Антон Немкин сообщил, что мошенники начали массовую рассылку опасных новогодних открыток с вредоносными файлами. «После того как жертва откроет файл, мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создаёт риск серьёзных финансовых потерь», — пояснил депутат. По его словам, вредоносные программы могут быть замаскированы в видео, изображениях или активироваться при переходе по ссылке. Немкин отметил, что для создания поддельных аватаров и убедительных изображений злоумышленники активно используют нейросети, что усложняет распознавание обмана. 

Ещё одной популярной схемой стали фишинговые сайты, маскирующиеся под онлайн-кассы по продаже билетов на новогодние представления. Под видом обратной связи они собирают контакты и данные банковских карт жертв. Также в сети появились сайты с новогодними гороскопами, которые также являются ловушками для сбора личной информации. 

Эксперты дают универсальные рекомендации: не открывать подозрительные файлы и не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, перепроверять необычные сообщения даже от знакомых, не хранить данные банковских карт в смартфоне и использовать сложные пароли. Особое внимание следует уделить пожилым родственникам, которые чаще всего становятся жертвами как интернетных, так и реальных мошенников.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Переводы самому себе по СБП могут принять за обман и заблокировать
Всего три звонка — и со счёта улетят миллионы
«Оцифровка стажа» приводит к потере всех накоплений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии