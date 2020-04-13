Каршеринг «Яндекс.Драйв» решил приостановить свою работу в период с 13 по 19 апреля. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой представителя компании.





«Мы приносим свои извинения за ошибочную коммуникацию о работе сервиса — арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя в связи с введением более жестких ограничений на передвижения по городу и области», — «Яндекс.Драйв».



Сервис сообщал 11 апреля, что приостановит краткосрочную аренду, а аренда грузовиков и автомобилей бизнес-класса на срок до двух недель, а также оказание услуг для корпоративных клиентов будут возможны. В Москве с 13 по 19 апреля из-за пандемии коронавируса была ограничена работа каршеринга и большинства компаний, которые не являются предприятиями непрерывного цикла и «жизненно важных».



Остальные сервисы, такие как «Ситимобил», YouDrive, BelkaCar, также будут соблюдать ограничения. Сообщается, что YouDrive планирует сотрудничать с сервисами доставки, а «Ситимобил» будет обслуживать службы, которым разрешено перемещаться по городу во время ограничений.





