Мошенники

Точно так же, как в России, в Индии распространена схема мошенничества, когда злоумышленники связываются с жертвой под видом службы безопасности банка и выпытывают информацию, которая позволяет им вывести чужие деньги на свои счета. На этот раз мошенники нарвались на блогера, который раскрыл их личности (в буквальном смысле) и публично опозорил.

Индийский блогер с ником Scambaiter специализируется на розыгрыше мошенников, он «охотится» на них и выкладывает на YouTube записи пранков. Недавно он получил по электронной почте письмо, где сообщалось о заказе на Amazon, который он точно не совершал. В письме был указан номер телефона call-центра, на который нужно позвонить для отмены отказа.

Обычно мошенник просит назвать присланный SMS-код якобы для того, чтобы верифицировать клиента, но на деле это код для сброса пароля на сайте Amazon. На этом может всё закончиться: преступник сообщит об успешной отмене, а сам сделает несколько покупок с оплатой по карте жертвы, привязанной к аккаунту. Мошенники, с которыми связался Scambaiter, решили зайти дальше. Они использовали данные из его аккаунта Amazon, чтобы «втереться» к нему в доверие (назвали имя, адрес и т. п.) Далее они попросили его установить TeamViewer и предоставить им доступ к компьютеру, чтобы разобраться с проблемой более детально.

Пока злоумышленники возились с подключением к его компьютеру, он обернул эту схему против них самих: вычислил IP-адрес, расположение call-центра, где они находятся, и нашёл на их компьютере документ со сценарием похищения денег, а также фотографии удостоверений личности сотрудников. Используя эту информацию, блогер нашёл фейсбук-страницу одного из мошенников и узнал подробности его жизни.

Хакер притворялся наивной жертвой и выполнял все указания своего собеседника, а в это время взломал веб-камеру на его компьютере и вывел изображение с неё на свой экран. Когда он предоставил доступ к компьютеру, сотрудники мошеннического call-центра увидели на экране самих себя. Scambaiter попытался с ними поговорить, но они запаниковали и убежали за помощью. Вскоре они вернулись и стали пытаться отключить веб-камеру, выслушивая шутки пранкера в свой адрес.

Scambaiter стал чуть ли не национальным героем. Его видео с этим розыгрышем набрало более 15 миллионов просмотров, на него подписалось около полумиллиона человек, которые ждут новые розыгрыши мошенников. Теперь блогер поставил перед собой новую цель: он хочет взломать камеры наблюдения в одном из мошеннических call-центров и показать, как работают такие преступники (сколько их, в каких условиях они находятся, как звонят жертвам и удалённо заходят на чужие компьютеры).



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Источник:

Bored Bored

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