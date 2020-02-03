21-летний хакер, взломавший Nintendo, признал себя виновным по нескольким обвинениями после того, как в ходе расследования ФБР обнаружило на его компьютере библиотеку с изображениями сексуального насилия над детьми.



Райан Эрнандес из Палмдейла, штат Калифорния, использовал фишинговую атаку для того, чтобы получить учетные записи сотрудников Nintendo, с помощью которых он получил документацию разработчиков Nintendo Switch, хранившуюся на серверах компании.



Это произошло в 2016 году и на тот момент его признали несовершеннолетним. В ходе расследования ФБР в 2017 году агенты бюро связались с родителями хакера и сделали предупреждение.





«Эрнандес пообещал прекратить любую дальнейшую злонамеренную деятельность и подтвердил, что понимает последствия любого будущего взлома», — отмечается в отчете Министерства юстиции.



Хакер не остановился и в 2019 году вновь получил доступ к серверам Nintendo. Он опубликовал подробности комплекта разработки программного обеспечения Switch, которые затем использовались в разработке инструментов для джейлбрейка и моддинга. Своим успехом хакер открыто хвастался в социальных сетях.



В июне 2019 года ФБР в очередной раз нанесло визит хакеру. На компьютере Эрнандеса были обнаружены тысячи файлов Nintendo, а также множество изображений и видеороликов с демонстрацией сексуального насилия над детьми.



Эрнандес признал себя виновным в компьютерном мошенничестве, а также в хранении материалов с изображением сексуального насилия над детьми. Теперь ему грозит три года лишения свободы, но пока его официальный приговор не объявлен официально. Ему также придется заплатить Nintendo 258 тысяч долларом и зарегистрироваться в базе данных сексуальных преступников.





