Сайты Warner Music Group в течение нескольких месяцев отбивались от хакеров. Об этом говорится в официальном обращении компании в прокуратуру.
Warner Music Group управляет десятками сайтов для музыкантов и слушателей, в том числе несколькими музыкальными магазинами. Злоумышленники внедряли на страницы сайтов веб-скиммеры и пытались похитить платёжные данные пользователей.
Как указано в обращении, хакерские атаки на сайты компаний, принадлежащих Warner Music Group, осуществлялись в период с 25 апреля по 20 августа 2020 года. К злоумышленникам попадала информация, которую пользователи указывали после добавления того или иного товара в корзину. Это могло быть имя и фамилия пользователя, адрес его электронной почты, номер телефона, платежный адрес, адрес доставки, а также данные платежной карты (номер карты, CVC/CVV и срок действия). Платежи через систему PayPal не были скомпрометированы, поскольку пользователь не указывал на взломанном сайте свои платёжные данные.
К сожалению, Warner Music Group не раскрывает, какие именно сайты затронула эта проблема. Не исключено, что компания будет вынуждена поделиться этой информацией по требованию контролирующих органов, иначе пользователи так и не узнают, что их платёжные данные попали к хакерам.
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