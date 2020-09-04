Музыка

Сайты Warner Music Group в течение нескольких месяцев отбивались от хакеров. Об этом говорится в официальном обращении компании в прокуратуру.

Warner Music Group управляет десятками сайтов для музыкантов и слушателей, в том числе несколькими музыкальными магазинами. Злоумышленники внедряли на страницы сайтов веб-скиммеры и пытались похитить платёжные данные пользователей.

Как указано в обращении, хакерские атаки на сайты компаний, принадлежащих Warner Music Group, осуществлялись в период с 25 апреля по 20 августа 2020 года. К злоумышленникам попадала информация, которую пользователи указывали после добавления того или иного товара в корзину. Это могло быть имя и фамилия пользователя, адрес его электронной почты, номер телефона, платежный адрес, адрес доставки, а также данные платежной карты (номер карты, CVC/CVV и срок действия). Платежи через систему PayPal не были скомпрометированы, поскольку пользователь не указывал на взломанном сайте свои платёжные данные.

К сожалению, Warner Music Group не раскрывает, какие именно сайты затронула эта проблема. Не исключено, что компания будет вынуждена поделиться этой информацией по требованию контролирующих органов, иначе пользователи так и не узнают, что их платёжные данные попали к хакерам.


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