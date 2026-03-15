Хакеры научились использовать телевизоры для кражи данных со смартфонов

Эксперты по кибербезопасности предупредили о росте числа атак на умные телевизоры россиян. Злоумышленники используют Smart TV как точку входа в домашнюю сеть, чтобы получить доступ к смартфонам, компьютерам и другим подключённым устройствам, где хранятся личные данные. Об этом сообщил эксперт «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

«Взлом телевизоров возможен, поскольку современные Smart TV — это, по сути, компьютеры с операционной системой и постоянным подключением к интернету», — пояснил специалист. Основной риск, по его словам, заключается не столько в самом телевизоре, сколько в том, что через него хакеры могут проникнуть в другие устройства в сети. Косвенными признаками взлома могут быть появление неизвестных приложений, самопроизвольные изменения настроек, а также заметное замедление работы устройства. При обнаружении таких симптомов эксперты рекомендуют немедленно принять меры для защиты данных.Владимир Дащенко советует в первую очередь отключить телевизор от сети, чтобы прервать возможное соединение со злоумышленниками. Затем необходимо выполнить сброс устройства до заводских настроек, обновить прошивку и сменить пароли от всех аккаунтов, которые использовались на телевизоре. Особое внимание специалист уделил защите смартфонов, которые могут стать связующим звеном между телевизором и другими элементами системы умного дома. Поскольку многие пользователи управляют Smart TV через мобильные приложения, компрометация телефона может дать хакерам дополнительный доступ.