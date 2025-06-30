Хакеры научились подслушивать через беспроводные наушники и колонки

Беспроводные наушники и колонки Bose, Sony, JBL и Marshall оказались уязвимы перед хакерами. Специалисты из компании ERNW нашли опасные дыры в безопасности чипов Airoha, которые установлены в 29 моделях этих брендов. Уязвимости позволяют хакерам превратить беспроводную акустику в шпионское устройство.
Впрочем, такую атаку очень сложно провести. Хакеру нужно быть рядом с вами (в зоне действия Bluetooth) и обладать необходимыми техническими навыками. Для обычных людей риск минимальный, а главная опасность грозит известным персонам (например, журналистам, политикам, бизнесменам). Компания Airoha уже выпустила патч с исправлениями и предоставила его производителям.
Хотя патч и есть, большинство наушников и колонок не получили обновлений, а некоторые производители вообще не выпускают обновлённые прошивки для своих устройств или не предусматривают простой способ установки апдейтов.