Хакеры научились удалённо управлять велосипедами

Группа исследователей айти-безопасности из Сан-Диего бьёт тревогу. Они выяснили, что топовые велосипеды, используемые спортсменами для профессиональных гонок, подвержены дистанционному взлому, который может привести к трагедии.
Проблемными оказались, в частности, шоссейные велосипеды с переключателями трансмиссии Shimano Di2. Эти переключатели поддерживают беспроводную связь, которая призвана облегчить их использование велосипедистами. Эксперты выяснили, что протокол обмена данными можно довольно легко взломать, в результате чего у атакующего появляется возможность переключать скорости по своему усмотрению с расстояния 10 метров от велосипеда. В теории хакер может помешать велосипедисту на сложном участке трассы (например, на резком повороте) и не позволит ему замедлить движение, в результате чего он может не справиться с управлением, упасть и травмироваться. Также есть риск того, что на упавший велосипед наедут другие участники гонки и тоже получат травмы.
Учёные полагают, что другие беспроводные переключатели скоростей тоже могут быть уязвимы, поэтому они призвали производителей серьёзнее относиться к защите своей продукции от взлома.
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