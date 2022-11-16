Хакеры слили данные миллионов абонентов интернет-провайдера Дом.ру

Как сообщил телеграм-канал data1eaks, проукраинские хакеры выложили в открытый доступ базу данных, в которой содержатся сведения о клиентах провайдера «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру»). Утечка затрагивает приблизительно 4 миллиона человек, проживающих в Санкт-Петербурге.
Актуальность базы — ноябрь 2021 года. В ней содержится следующая информация о каждом абоненте:
- ФИО
- Дата рождения
- Номер телефона
- Адрес установки сетевого оборудования
- Комментарий о пользователе для внутреннего использования
Сами по себе эти сведения не могут использоваться во вред абонентам «Дом.ру», но злоумышленники имеют возможность втереться в доверие к жертве, чтобы, к примеру, выманить платёжные данные и похитить его денежные средства. Предположительно, информация была похищена из внутреннего раздела сайта «Дом.ру», предназначенного для сотрудников компании.