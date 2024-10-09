Хакеры сломали правосудие в России

Александр


Судебный департамент при Верховном суде сообщил о недоступности информационных систем судов в РФ. Проблема объясняется «инцидентом информационной безопасности внутри ведомственного контура Государственной автоматизированной системы» (проще говоря, хакерской атакой).

В настоящее время помимо прочего недоступны сайты федеральных арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых судей, управлений Судебного департамента в субъектах РФ, а также интернет-портал и служба электронной почты ГАС «Правосудие».

Из-за этих проблем организации и граждане не имеют возможности направлять документы в суды в электронном виде, а также оперативно узнавать о подаче исков, судебных заседаниях и вынесенных решениях. Кроме того, нарушено взаимодействие судов друг с другом. Работы по восстановлению информационных систем планируется завершить не ранее 18 октября 2024 года, а до этого времени работникам судов рекомендуется направлять документы через «Почту России». То же относится к организациям и гражданам, но они ещё могут приносить документы в судейскую канцелярию лично или через представителя или звонить секретарям судей, чтобы узнавать информацию, которая ранее заносилась в карточки дел на сайтах.

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Комментарии

tellurian
+1934
tellurian
Это связано с атакой на ВГТРК. Они связаны оказались — в одном месте были. Читал в одном из каналов сегодня.
Сегодня в 15:49
#
+41
Ovolf
Доломали- вы хотели сказать.
час назад в 17:04
#

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