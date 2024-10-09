Хакеры сломали правосудие в России

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Судебный департамент при Верховном суде сообщил о недоступности информационных систем судов в РФ. Проблема объясняется «инцидентом информационной безопасности внутри ведомственного контура Государственной автоматизированной системы» (проще говоря, хакерской атакой).В настоящее время помимо прочего недоступны сайты федеральных арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых судей, управлений Судебного департамента в субъектах РФ, а также интернет-портал и служба электронной почты ГАС «Правосудие».Из-за этих проблем организации и граждане не имеют возможности направлять документы в суды в электронном виде, а также оперативно узнавать о подаче исков, судебных заседаниях и вынесенных решениях. Кроме того, нарушено взаимодействие судов друг с другом. Работы по восстановлению информационных систем планируется завершить не ранее 18 октября 2024 года, а до этого времени работникам судов рекомендуется направлять документы через «Почту России». То же относится к организациям и гражданам, но они ещё могут приносить документы в судейскую канцелярию лично или через представителя или звонить секретарям судей, чтобы узнавать информацию, которая ранее заносилась в карточки дел на сайтах.