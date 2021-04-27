Babuk Locker

Хакерская группировка Babuk Locker удалённо проникла на компьютеры полицейского управления Вашингтона и украла электронные версии документов. В распоряжении злоумышленников оказались отчёты о расследованиях и спецоперациях, личные дела сотрудников полиции, фотографии подозреваемых и много другой информации. 

В общей сложности объём утечки составляет 250 ГБ. Хакеры похвастались на своём сайте этим взломом и выложили скриншоты, подтверждающие, что к нии действительно попали ценные файлы, которые могут содержать очень чувствительную информацию. Наибольшую ценность в этой утечке представляют данные об информаторах, то есть людях, которые внедрены в бандитские группировки или дружат с преступниками и передают полиции информацию, помогающую расследовать преступления.

Хакеры использовали вирус, который проникает в память компьютера и пересылает найденные файлы на удалённый сервер. Примечательно, что полиция хранит документы не в защищённой базе, а в открытом виде — офисных файлах, распределённых по папкам.

Злоумышленники требуют от полиции заплатить выкуп и предоставили на это всего три дня. Они угрожают по истечении этого срока выложить в открытый доступ похищенные данные, в том числе сведения об информаторах. Такая утечка может привести к трагическим событиям, а полиция рискует лишиться наработанных годами каналов получения информации.

Сейчас полиция ищет тех, кто стоит за группировкой Babuk Locker. К расследованию преступления были привлечены силы ФБР. Зацепок пока мало, известно лишь, что эта группировка образовалась в начале 2021 года, а от её действий, помимо полиции Вашингтона, пострадали испанский мобильный ритейлер Phone House и баскетбольный клуб Houston Rockets.


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