



Неизвестные хакеры получили контроль над несколькими YouTube-аккаунтами компании Microsoft. Они использовали свою добычу для рекламирования финансовых пирамид от имени сооснователя Microsoft Билла Гейтса.



Хакеры в течение нескольких часов удерживали контроль над аккаунтами Microsoft, ведя с них трансляции, несмотря на жалобы пользователей. В стримах рассказывалось о том, что Microsoft якобы проводит раздачу криптовалюты. Мошенническая схема вполне стандартная: нужно отправить на указанный кошелёк определённое количество биткойнов, чтобы получить обратно в несколько раз больше.







По данным ZDNet, были захвачены аккаунты Microsoft US, Microsoft Europe, Microsoft News, Microsoft Promotions и ещё множество других. Хакеры также получили доступ ещё к нескольким популярным каналам, не имеющим отношения к Microsoft, переименовали их и вели аналогичную трансляцию. В общей сложности было взломано около двадцати YouTube-аккаунтов.



Мошенники надеялись на то, что жертвы стали бы отправлять небольшую сумму денег, в ответ получали вдвое больше, а затем решали рискнуть крупными деньгами, и им не приходило ничего. В истории адреса криптокошелька нет никаких трансакций, из чего можно сделать вывод, что хакеры зря провернули эту схему, ведь в итоге никто на неё не купился.







