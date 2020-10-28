Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт получила уведомление на смартфон о сработавшей сигнализации у её Tesla Model 3. Электромобиля не оказалось на месте, но женщина не растерялась и подключилась к приложению для удаленного управления.
Электрокары Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю. По словам Бретт, кража «казалась заранее спланированной», поскольку угонщики удалили из системы телефоны её жениха и отца. Смартфон владельца не может быть отвязан от электромобиля.
Приложение Tesla позволяет отслеживать местоположение электромобиля, поэтому женщина вызвала полицию и отправилась в погоню за злоумышленниками самостоятельно. В процессе Бретт всячески издевалась над преступниками, удаленно опуская окна, замедляя и включая звуковой сигнал.
Австралийка записала погоню на видео. В какой-то момент угонщики не выдержали и решили бросить электрокар. Остаться незамеченными у них не получились, поскольку в кадр попал номер автомобиля, в который они пересели после того, как бросили Tesla. Бретт рассказала, что преступники оставили в её электромобиле ящик с инструментами, а один из злоумышленников обронил в салоне водительское удостоверение.
Также угонщиков засняли бортовые камеры Tesla. Они активируются автоматически при попытке проникновения в салон. Бретт передала всю информацию в полицию, а преступники уже задержаны.
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Электрокары Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю. По словам Бретт, кража «казалась заранее спланированной», поскольку угонщики удалили из системы телефоны её жениха и отца. Смартфон владельца не может быть отвязан от электромобиля.
Приложение Tesla позволяет отслеживать местоположение электромобиля, поэтому женщина вызвала полицию и отправилась в погоню за злоумышленниками самостоятельно. В процессе Бретт всячески издевалась над преступниками, удаленно опуская окна, замедляя и включая звуковой сигнал.
Австралийка записала погоню на видео. В какой-то момент угонщики не выдержали и решили бросить электрокар. Остаться незамеченными у них не получились, поскольку в кадр попал номер автомобиля, в который они пересели после того, как бросили Tesla. Бретт рассказала, что преступники оставили в её электромобиле ящик с инструментами, а один из злоумышленников обронил в салоне водительское удостоверение.
Также угонщиков засняли бортовые камеры Tesla. Они активируются автоматически при попытке проникновения в салон. Бретт передала всю информацию в полицию, а преступники уже задержаны.
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А вообще круто. Вот бы такую систему во все автомобили внедрить и количество краж будет меньше. Я бы купил себе