Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт получила уведомление на смартфон о сработавшей сигнализации у её Tesla Model 3. Электромобиля не оказалось на месте, но женщина не растерялась и подключилась к приложению для удаленного управления.

Tesla

Электрокары Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю. По словам Бретт, кража «казалась заранее спланированной», поскольку угонщики удалили из системы телефоны её жениха и отца. Смартфон владельца не может быть отвязан от электромобиля.

Приложение Tesla позволяет отслеживать местоположение электромобиля, поэтому женщина вызвала полицию и отправилась в погоню за злоумышленниками самостоятельно. В процессе Бретт всячески издевалась над преступниками, удаленно опуская окна, замедляя и включая звуковой сигнал.

Tesla

Австралийка записала погоню на видео. В какой-то момент угонщики не выдержали и решили бросить электрокар. Остаться незамеченными у них не получились, поскольку в кадр попал номер автомобиля, в который они пересели после того, как бросили Tesla. Бретт рассказала, что преступники оставили в её электромобиле ящик с инструментами, а один из злоумышленников обронил в салоне водительское удостоверение.

Также угонщиков засняли бортовые камеры Tesla. Они активируются автоматически при попытке проникновения в салон. Бретт передала всю информацию в полицию, а преступники уже задержаны.


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Источник:

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