Хруст и пламя: складной Google Pixel взорвался прямо в руках





Google Pixel 10 Pro Fold загорелся во время стресс-теста на прочность у популярного ютубера Зака Нельсона. В своем канале JerryRigEverything он попытался согнуть смартфон руками, чтобы проверить надежность шарнирного механизма — устройство не выдержало нагрузки. Google Pixel 10 Pro Fold загорелся во время стресс-теста на прочность у популярного ютубера Зака Нельсона. В своем канале JerryRigEverything он попытался согнуть смартфон руками, чтобы проверить надежность шарнирного механизма — устройство не выдержало нагрузки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сначала корпус треснул по линии антенны, а при попытке выпрямить аппарат произошло возгорание. Деформированный аккумулятор мгновенно воспламенился — это первый подобный случай за десять лет экстремальных тестов в практике Нельсона.Ютубер также раскритиковал систему защиты смартфона от пыли и влаги. Несмотря на заявленный стандарт IP68, после контакта с песком шарнир начал издавать неприятный хруст. Частицы попали внутрь механизма и начали вызывать скрип механизма. По всей видимости, производителю предстоит объяснить причины возгорания и улучшить защиту шарнира от внешних и внутренних воздействий.