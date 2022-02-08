



43-летняя жительница Великобритании Нина Патель пожаловалась на групповое домогательство в кибервселенной. Она считает, что ей были причинены такие же страдания, как если бы это происходило в реальной жизни, и теперь хочет найти «насильников», чтобы они понесли наказание.



Патель надела шлем виртуальной реальности и зашла в виртуальную платформу Horizon Venues, которую развивает принадлежащая Марку Цукербергу компания Meta. Там на её персонажа налетели трое других персонажей, только мужского пола. Они начали лапать её аватара и отпускать похабные реплики. Женщина потерпела немного, но не выдержала, сняла с головы шлем и какое-то время приходила в себя после произошедшего. Сейчас она боится заходить в Horizon Venues и страдает от тревоги. Её переживания усиливаются, когда она думает о том, что в будущем подобным образом в метавселенной будут приставать к её дочерям.



Патель обратилась в поддержку Horizon Venues с требованием найти и наказать виновных, но только лишь получила ответ, что она может зайти в настройки аккаунта и запретить другим игрокам прикасаться к её аватару.







