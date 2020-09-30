





Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google, в рамках которого будет рассмотрена доминирующая позиция компании в отрасли мобильных операционных систем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.Проверить Google антимонопольным органам в прошлом году предложила компания Huawei. По словам одного из источников, решение о проведении официального расследования может быть принято в октябре. На него способно повлиять состояние отношений Китая и США.Возможное расследование следует за целом рядом действий администрации президента США Дональда Трампа, которые препятствовали работе китайских технологических компаний, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Среди них внесение Huawei в черный список и давление на TikTok.Это также происходит в связи с тем, что Китай приступает к серьезному пересмотру своего антимонопольного законодательства с предложенными поправками, включая резкое увеличение максимальных штрафов и расширенные критерии оценки компаний.Потенциальное расследование также рассмотрит обвинения в том, что положение Google на рынке может нанести колоссальный ущерб китайским компаниям, таким как Huawei, поскольку потеря поддержки американского технологического гиганта операционных систем на базе Android приведет к потере доверия и доходов.Reuters не раскрывает имена источников, а Google, Huawei, а также Государственная администрация по регулированию рынка Китая на момент публикации воздержались от комментариев.Черный список министерства торговли США запрещает Google предоставлять техническую поддержку новым моделям устройств Huawei и доступ к Google Mobile Services — набору сервисов для разработчиков, на котором завязано большинство приложений для Android. У Google была временная лицензия, освобождающая компанию от запрета, но срок её действия истек в августе.Huawei заявила, что не достигла целевого показателя выручки на 2019 год в размере 12 миллиардов долларов. Руководство компании связывает это с действиями США. Китайский производитель пытается снизить свою зависимость от Google, объявив в этом месяце о планах по внедрению своей собственной операционной системы Harmony на смартфоны в следующем году.По словам источников, Китай также рассмотреть практику других стран в отношении похожих ситуаций, а одним из важных моментов может быть процесс наложения штрафов на основе глобальных доходов компании, а не местных.Европейский союз оштрафовал Google на 4,3 миллиарда евро в 2018 года за антиконкурентную практику, в том числе за принуждение производителей смартфонов к предварительной установке приложений Google на устройства с Android и запрет использования сторонних поисковиков. Это решение побудило Google предоставить европейским пользователям выбор поисковых систем по умолчанию.