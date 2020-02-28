Опубликовано Павлом Виноградовым Пятница, 28 февраля 2020 г.

Смартфон Elephone S8 удалось разблокировать с помощью отрезанного пальца. Об этом рассказал житель Минска Павел Виноградов. По его словам, палец принадлежал его отцу.Несколько месяцев назад отец Павла получил травму от циркулярной пилы, в результате которой был отрезан палец. Сразу после этого палец был помещен в морозильник, а спустя некоторое время Виноградов решил с его помощью попробовать разблокировать смартфон.Павел отмечает, что у него не получилось разблокировать смартфон сразу после того, как он достал палец из морозильника. После нескольких неудачных попыток смартфон уведомил о слишком большом количестве попыток.После этого автор видео поместил палец в кружку с теплой водой и довел его температуру до комнатной, затем он вновь попытался разблокировать смартфон и сканер отпечатка пальца сработал. Сразу после этого Виноградов опубликовал ролик с демонстрацией процесса.О надежности датчика Elephone S8 нет доступной информацией, поскольку он не тестировался. Также компания ранее заявляла о том, что его можно использовать даже с влажными пальцами.Сайт Engadget в 2013 году рассказал о том, что сенсор Touch ID в iPhone 5S не подвержен разблокировке с помощью отсеченных частей тела. По словам журналистов, существует примерно 6 видов сканеров, которые отвечают разным степеням надежности. Датчик Touch ID использует две технологии — радиочастотную и емкостную. Они считывают слабые электрические разряды, проходящие через кожу и рисунок отпечатка, поэтому отсеченные пальцы будут бесполезны в попытках разблокировать устройство.