





По данным Guardian, компания Microsoft наняла в Китае подрядчиков, которые прослушивали разговоры пользователей в Skype и с цифровым ассистентом Cortana. При этом она не предусмотрела никаких мер по обеспечении конфиденциальности записей.Подрядчики получали от Microsoft небольшие нарезки с записями и должны были оценить качество автоматического переводчика в Skype и ответы Cortana на различные запросы.Выяснилось, что подрядчики работали дома с личных компьютеров или ноутбуков через веб-приложение, в которое заходили через браузер Chrome. Вход в приложение осуществлялся с помощью электронной почты и пароля, при этом Microsoft не контролировала IP-адреса, с которых осуществлялась авторизация, то есть подрядчики могли передавать авторизационные данные другим лицам без каких-либо ограничений. Более того, у всех был один и тот же пароль, отправленный электронным письмом в открытом виде, а действия работников никак не контролировались.Один из опрошенных изданием Guardian подрядчиков рассказал, что ему довелось слушать довольно странные разговоры, в том числе содержащие информацию личного характера. Его удивило то, с какой лёгкостью Microsoft предоставляет посторонним людям к чувствительной информации своих пользователей.В 2018 году выяснилось, что крупные компании, в том числе Amazon, Google и Apple, предоставляют подрядчикам для анализа разговоры пользователей с цифровыми ассистентами. После того, как на проблему обратили внимание СМИ, некоторые компании объявили об ужесточении политики приватности (например, Apple сейчас проводит анализ разговоров с Siri внутри силами собственных сотрудников без привлечения людей со стороны).