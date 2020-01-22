В 2014 году из-за фейковых новостей о картах Visa клиенты «Сбербанка» за несколько часов сняли в банкоматах 250 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.





«В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», — Станислав Кузнецов.



По его словам, банк был вынужден перевести в круглосуточный режим все вопросы, которые были связаны с управлением и транспортировкой наличных денег. Кузнецов отмечает, что только благодаря этому удалось избежать массовой паники в нашей стране, когда ряд банков был вынужден приостановить свою работу.



Вероятно, в этой истории упоминается ситуация с распространением в соцсетях, мессенджерах и СМС-сообщениях информации о том, что «Сбербанк» прекратит обслуживание карт Visa и MasterCard, а также ограничит возможность снятие наличных.





