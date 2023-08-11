Компьютеры по всему миру стали работать медленнее

Александр

Фото: Unsplash

Как выяснил сайт Tom’s Hardware, некоторые компьютеры, оснащённые определёнными моделями процессоров Intel, стали работать медленнее. Снижение производительности в среднем составляет 39%, а иногда достигает 50%.

Виной тому — обновление микрокода, необходимое для устранения уязвимости, которая известна под именем Downfall и носит технический номер CVE-2022-40982. Эта уязвимость позволяет вредоносам атаковать разделы памяти в процессорах и исполнять произвольный код. Проблема задевает старые чипы Intel, за исключением линеек Alder Lake, Raptor Lake и Sapphire Rapids. Полный список процессоров опубликован на сайте Intel.

То, насколько снижается производительность компьютера после обновления микрокода, зависит от конкретного процессора. В некоторых случаях замедление незначительно и вряд ли будет заметно, но некоторые чипы, судя по тестам в бенчмарках, стали производить вычисления намного медленнее.

Обновление не устанавливается автоматически, более того — это довольно сложный процесс, требующий от пользователя определённых знаний навыков. Это означает, что у подавляющего числа пользователей процессоры останутся такими, как были — быстрыми, но уязвимыми.

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