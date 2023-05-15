Компьютеры «Сбера» хотели заразить под видом призыва на службу

Александр


Фото: ГТРК "Курск"

Пресс-служба «Сбера» рассказала о недавнем инциденте. Несколько сотрудников организации получили электронные письма с повесткой в военкомат, но на деле в корреспонденции содержался вредоносный файл.

Вирус назывался «мобилизационное предписание». При его запуске возникал риск заражения банковской инфраструктуры и утечки секретной информации, в том числе данных сотрудников и клиентов. Под угрозой находилась компьютерная сеть «Сбера», хранящиеся в ней файлы могли быть скомпрометированы и попали бы к злоумышленникам.

В банке рассказали об этой атаке на сайте. Там говорится, что она была успешно отражена, то есть служба кибербезопасности вовремя заметила её и проинструктировала сотрудников, чтобы они не переходили по сомнительным ссылкам и не открывали подозрительные файлы, приложенные к электронным письмам.

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