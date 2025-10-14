Опасные кружки: личный контент из Telegram стали использовать мошенники

Александр

Иллюстрация: freepik

Мошенники создали масштабные базы данных с личным контентом девушек из Telegram, включая фото, видео и материалы из «кружков». Особую тревогу вызывает то, что в этих коллекциях много материалов с несовершеннолетними. Злоумышленники целенаправленно ищут малочисленные каналы с небольшим числом подписчиков, где пользователи чувствуют себя в безопасности, добавляются туда и выкачивают весь доступный контент.

Собранные материалы используются в продуманных схемах обмана мужчин. Для каждой методики разработаны подробные мануалы с инструкциями — от правильного начала диалога до психологических приемов. Например, предлагается фейковая версия OnlyFans за символическую плату 1-10 рублей, где жертве показывают обработанные фото, а затем перенаправляют на поддельную страницу для кражи банковских реквизитов.



Другие популярные схемы включают просьбы вызвать такси определенного перевозчика, совместный просмотр фильмов через незнакомые платформы или аренду загородного дома. Мошенники также используют фейковое приложение, маскируя его под популярный сервис знакомств «Дайвинчик». В мануалах детально расписаны диалоги и методы манипуляции.

Все эти сервисы — поддельные площадки для кражи денег. Как объясняют сами злоумышленники, их цель — вытянуть всё, что можно с карты жертвы, а также оформить на неё микрокредиты. Систематичный подход и детальная психологическая проработка схем делают их особенно опасными для неподготовленных пользователей.
0
