На таких гоняет кто попало, безнаказанно нарушая ПДД. Маркетплейсы торгуют скутерами с заниженными характеристиками

Александр




Пикабушник Skrepka1986 обнаружил на Ozon скутер VMC Inferno 170CC. В карточке товара указано, что этот транспорт не требуется ставить на учёт в ГАИ. Это значит, что на нём можно ездить без регистрационных номеров, а в случае нарушения правил дорожного движения его владельцу ничего не грозит.

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Отсутствие необходимости в регистрации объясняется «слабым» мотором — всего 49 кубов. Правда, это лишь по документам, а в реальности его объём в три с лишним раза выше — 169 см³ (что отражено даже в названии модели). Такой простой бюрократический трюк освобождает владельца этой модели ещё и от уплаты транспортного налога.



Правда, для езды на этом скутере всё же нужны права категории М, которые выдаются с 16 лет. Кроме этого, при отсутствии документов на право собственности (чек из магазина, товарный чек, договор дарения и т. п.) сотрудник ГАИ может забрать транспорт до выяснения того, кому он принадлежит.

Обладатели такой техники фактически являются полноценными участниками дорожного движения наравне с теми, кто ездит на мотоциклах и автомобилях, но за нарушения ПДД им с большой вероятностью нечего не грозит. Они могут создавать аварийные ситуации, подрезать, обгонять с любой стороны, разворачиваться где угодно, выезжать на тротуары и встречные полосы, сбивать людей и вытворять на автомобильных дорогах и пешеходных дорожках что захотят. Поскольку на скутере нет номера, дорожные камеры и видеорегистраторы в автомобилях не позволят идентифицировать нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.

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Комментарии

kardigan
+3975
kardigan
Ну типа эксперты такие тупые, что не в состоянии прикинуть объём движка😀 при дтп чел серьёзно налипнет, а если остановят, думаю ему будет не лишним предоставить доки на то где и что он купил.
2 часа назад в 15:06
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–1
Иван Иванов
правильно продованы делают,не зачем платить государству налоги,и так со всех сторон обложили
2 часа назад в 15:24
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tellurian
+2368
tellurian Иван Иванов
Вопрос не в налогах, а в соблюдении правил пдд. Безопасность людей важнее.
час назад в 16:14
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