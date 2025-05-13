На таких гоняет кто попало, безнаказанно нарушая ПДД. Маркетплейсы торгуют скутерами с заниженными характеристиками

Пикабушник Skrepka1986 обнаружил на Ozon скутер VMC Inferno 170CC. В карточке товара указано, что этот транспорт не требуется ставить на учёт в ГАИ. Это значит, что на нём можно ездить без регистрационных номеров, а в случае нарушения правил дорожного движения его владельцу ничего не грозит.

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Отсутствие необходимости в регистрации объясняется «слабым» мотором — всего 49 кубов. Правда, это лишь по документам, а в реальности его объём в три с лишним раза выше — 169 см³ (что отражено даже в названии модели). Такой простой бюрократический трюк освобождает владельца этой модели ещё и от уплаты транспортного налога.Правда, для езды на этом скутере всё же нужны права категории М, которые выдаются с 16 лет. Кроме этого, при отсутствии документов на право собственности (чек из магазина, товарный чек, договор дарения и т. п.) сотрудник ГАИ может забрать транспорт до выяснения того, кому он принадлежит.Обладатели такой техники фактически являются полноценными участниками дорожного движения наравне с теми, кто ездит на мотоциклах и автомобилях, но за нарушения ПДД им с большой вероятностью нечего не грозит. Они могут создавать аварийные ситуации, подрезать, обгонять с любой стороны, разворачиваться где угодно, выезжать на тротуары и встречные полосы, сбивать людей и вытворять на автомобильных дорогах и пешеходных дорожках что захотят. Поскольку на скутере нет номера, дорожные камеры и видеорегистраторы в автомобилях не позволят идентифицировать нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.