Личные данные клиентов ВТБ утекли в открытый доступ

Александр


На одном из хакерских форумов была размещена база данных «ВТБ-Клиенты». В ней содержатся сведения о людях, которые пользуются или пользовались услугами банка ВТБ.

База содержит 6,1 миллиона строк: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, дата рождения. Предполагается, что она была скомпилирована из нескольких других баз данных. Самые свежие записи в ней датированы маем 2022 года.

ИБ-специалисты выборочно проверили телефонные номера из этой утечки с помощью «Системы быстрых платежей» и обнаружили, что у всех обладателей этих номеров есть счета в ВТБ. В банке пока никак не прокомментировали утечку, равно как и в Роскомнадзоре, который должен следить за тем, чтобы персональные данные граждан РФ не утекали в общий доступ и не становились известны посторонним.

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Комментарии

tellurian
+1997
tellurian
Жаль нет оборотных штрафов!!!
Вчера в 20:05
#
+168
acinatnas
Учитывая постоянные звонки якобы из ВТБ, ничего нового не произошло.
Вчера в 20:19
#
+92
soronoros soronoros
штрафанули бы втб, хоть по тыще за каждую утекшую запись! Глядишь и экономить бы перетали на безопасности
2 часа назад в 22:14
#

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