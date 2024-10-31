Личные данные клиентов ВТБ утекли в открытый доступ

На одном из хакерских форумов была размещена база данных «ВТБ-Клиенты». В ней содержатся сведения о людях, которые пользуются или пользовались услугами банка ВТБ.
База содержит 6,1 миллиона строк: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, дата рождения. Предполагается, что она была скомпилирована из нескольких других баз данных. Самые свежие записи в ней датированы маем 2022 года.
ИБ-специалисты выборочно проверили телефонные номера из этой утечки с помощью «Системы быстрых платежей» и обнаружили, что у всех обладателей этих номеров есть счета в ВТБ. В банке пока никак не прокомментировали утечку, равно как и в Роскомнадзоре, который должен следить за тем, чтобы персональные данные граждан РФ не утекали в общий доступ и не становились известны посторонним.
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